الكهرباء: التوعية بقواعد ترشيد اﻻستهلاك لا تعني وجود عجز بالشبكة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل للطاقة واتباع خطوات ترشيد استهلاك الطاقة لا يعنى وجود عجز بالشبكة القومية للكهرباء، موكدا أن هناك احتياطي يومى يصل إلى حوالى 17 ألف ميجا وات يوميا.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن توعية المواطنين بإجراءات ترشيد الاستهلاك هدفها توفير أكبر قدر من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء واستغلاله فى التصدير لتوفير العملة الصعبة للدولة بدلا من اهدارها فى الطاقة، موضحا أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء كان لها أثر كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأضاف حمزة، أن اللجوء لتخفيف الاحمال كما كان الوضع قبل 2015 أمر غير وارد على الاطلاق في مصر خاصة وأن هناك احتياطي يومي يصل ل17 الف ميجا وات وهو ما يمثل نصف احتياجات المواطنين تقريباً.

قال حمزة أن جودة شبكات انتاج و نقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100% بجميع انحاء الجمهوريه ، موكدا أن التطوير الذى حدث بشبكات الإنتاج و النقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال ال60 عام الماضيين.