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الكهرباء: الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد غير واردة بالصعيد

الأحد، 26 مارس 2023 02:21 م
الكهرباء: الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد غير واردة بالصعيد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن التوسع فى إنشاء محطات محولات بنطاقة الوجه القبلى كان له دور كبير في القضاء على أزمة انخفاض الجهد و تذبذ التيار الكهربائي الذى كان يعانى منه أهالى الصعيد لفترات طويلة ، لافتا إلى أن عودة  الانقطاعات الناتجة عن الناتجة عن مشاكل انخفاض الجهد غير واردة.
 
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشبكة القومية للكهرباء جاهزة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة و زيادة ساعات الذروة في رمضان، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء و شركات توزيع الكهرباء انتهوا من مراجعة  و اعمال الصيانة جميع المهمات لتجنب حدوث أي أعطال فنية طارئة.
 
أشار حمزة، إلى أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة  ، موكداً أن هذه الفرق مستمرة فى عملها على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة و عدم تحميل المواطنين أى أعباء أثناء ساعات الصيام فى ظل بدء ارتفاع درجات الحرارة.
 
وتابع حمزة، أنه تقرر رفع حالة الطوارئ القصوى استعداداً لشهر رمضان الكريم حرصاً على عدم معاناة المواطنين من أى أعباء خلال أداء فريضة الصيام ، موكداً أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية من خلال توفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.
 
 
 
 
 

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