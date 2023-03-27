"التعاون الخليجي" يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع أوكرانيا

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أهمية تعزيز علاقات التعاون بين المجلس وأوكرانيا، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في نوفمبر 2017، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول المجلس وأوكرانيا في يونيو 2022.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين بالسفير الأوكراني لدى المملكة العربية السعودية أناتولي بيترنكو، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأوكرانية بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).



وأشار البديوي إلى أن موقف مجلس التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وذلك وفق ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 (ديسمبر 2022).



وأشاد بجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والزيارات الناجحة التي قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى روسيا وأوكرانيا، ودعم دول مجلس التعاون لجهود وقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيا وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.