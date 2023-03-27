أخبار 24 ساعة..الإفتاء: توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليا في مصر صحيح

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الإفتاء: ما يثار من التشكيك في توقيت الفجر بمصر أمر لا يجوز الالتفات إليه