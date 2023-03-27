أخبار 24 ساعة..الإفتاء: توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليا في مصر صحيح

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الإفتاء: ما يثار من التشكيك في توقيت الفجر بمصر أمر لا يجوز الالتفات إليه
الإفتاء: توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليا في مصر صحيح ولا اعتبار بغير ذلك
بث مباشر.. الشيخ طه النعمانى يؤم المصلين فى صلاة التراويح بالحسين
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى خامس أيام رمضان المبارك
"التعليم" توقع اتفاقيات لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية مع القطاع الخاص
التعليم: التعريب لجميع مواد امتحانات الثانوية العامة لمدارس اللغات
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