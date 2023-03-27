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أخبار 24 ساعة..الإفتاء: توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليا في مصر صحيح

الإثنين، 27 مارس 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..الإفتاء: توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليا في مصر صحيح دار الافتاء
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الإفتاء: ما يثار من التشكيك في توقيت الفجر بمصر أمر لا يجوز الالتفات إليه

الإفتاء: توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليا في مصر صحيح ولا اعتبار بغير ذلك

 

بث مباشر.. الشيخ طه النعمانى يؤم المصلين فى صلاة التراويح بالحسين

 

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى خامس أيام رمضان المبارك

 

"التعليم" توقع اتفاقيات لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية مع القطاع الخاص

 

 


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