اليوم السابع
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أمين الفتوى: امتلاء المعدة بالطعام الكثير إسراف مزموم

الأحد، 26 مارس 2023 10:03 م
أمين الفتوى: امتلاء المعدة بالطعام الكثير إسراف مزموم الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الإسراف فى الطعام خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما أصبح من عادات الناس خلال الشهر الفضيل.
 
وقال فخر، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد، إن الإسراف مذموم فى رمضان وغير رمضان، إذ أن الله لا يحب المسرفين.
وتابع فخر: "سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،  علمنا كيف نأكل وكيف نشبع، وكان الشبع هو ثلث المعدة فقط، بمعنى أن نأكل ونشرب ونتنفس بارتياح، مينفعش نقعد نعزم على بعض حتى امتلاء المعدة يدخلنا فى مرحلة الإسراف وهو مزموم". 
 
وكانت انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.
 
وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
 

امين الفتوى

الاسراف

شهر رمضان

الصوم

قناه الناس



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