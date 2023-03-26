اليوم السابع
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الأحد، 26 مارس 2023 10:27 م
أكرم القصاص
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وكيل الأزهر يشارك الوافدين إفطارهم فى الجامع الأزهر.. صور

الأحد، 26 مارس 2023 10:17 م
وكيل الأزهر يشارك الوافدين إفطارهم فى الجامع الأزهر.. صور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى يشارك فى افطار الصائمين
كتب لؤى على

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شارك وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، ووكيل الأزهر الأسبق الدكتور عباس شومان، مع الطلاب الوافدين إفطارهم في الجامع الأزهر، حيث تفقدا قبل أذان المغرب تجهيزات الإفطار الجماعي بصحن الجامع والاطمئنان على سير تنظيم الإفطار ودخول الطلاب الجامع.
 
وقد اصطف جموع المصلين بالجامع الأزهر، لصلوات المغرب والعشاء والتراويح، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمد الضويني، وفضيلة الدكتور عباس شومان، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري.
 
وأمَّ المصلين اليوم الأحد في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك الشيخ رضا رمضان عبد الموجود، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، والدكتور محمد محمود الجُبَّة، والدكتور عماد عبد النبي، وأقيمت صلاة العشاء من سورة النساء برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورة النساء برواية الدوري عن الإمام الكسائي، ورواية السوسي عن أبي عمرو البصري، ونقل المركز الإعلامي للأزهر الصلاة مباشرة على منصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.
 
ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم. 
 
ويباشر الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).
 
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