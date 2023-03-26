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بث مباشر.. الشيخ طه النعمانى يؤم المصلين فى صلاة التراويح بالحسين

الأحد، 26 مارس 2023 07:45 م
بث مباشر.. الشيخ طه النعمانى يؤم المصلين فى صلاة التراويح بالحسين صلاة التراويح على قناة الحياة
محمد شرقاوى

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تقدم قناة الحياة، بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين، ويؤم المصلين في رابع أيام الشهر الكريم الشيخ الشيخ طه النعماني. 
 
وتعرض قناة "الحياة" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح يوميًا وطوال شهر رمضان الكريم من مسجد الحسين بالقاهرة بصوت كبار القراء.
 
 
وأعلن محمود التونى، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، أنه فى إطار التطوير الكبير، الذى تشهده الشبكة واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصرى الخالص بكل تفاصيله، سيتم إذاعة صلاة العشاء والتراويح على شاشة قناة الحياة اعتباراً من اليوم. 
 
 
وتذيع قناة الحياة الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، حيث يمكن للسادة المشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية فى التلاوة، وفى مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع وعبد الفتاح الطاروطى وأحمد تميم المراغى.
 
وتتقدم أسرة شبكة تليفزيون الحياة بخالص التهنئة للسادة المشاهدين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444 هجرية 2023 ميلادية.

صلاة التراويح

قناة الحياة

مسجد الامام الحسين

الحياة

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طه النعماني



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