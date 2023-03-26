"التعليم" توقع اتفاقيات لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية مع القطاع الخاص

محمود طه حسين

توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية ، غدا الإثنين بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، والدكتور أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 52 مدرسة فى 14 محافظة، موضحا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس والوصول بها إلى 420 مدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تعتمد على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج، كما يتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة لخريجيه وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية الاستمرار في العمل المشترك.

وأشارت إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، وأنها خلقت حالة من الرغبة للالتحاق بها نظرًا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، موضحة أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها لأنها أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر لكونها نموذجا يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى الحكومة المصرية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قامت بإطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، و تم خلاله بدء الدراسة ب ( 3 مدارس فقط ) بمحافظتي القاهرة والمنوفية، وبلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الآن بعام 2023 ( 52 مدرسة ) بـــ 14 محافظة من محافظات الجمهورية ( القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، السويس، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، بورسعيد، الشرقية، قنا).