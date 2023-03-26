اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 12:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة المنوفية: تطعيم مليون و182 ألف حالة خلال حملة طرق الأبواب

الأحد، 26 مارس 2023 11:00 م
وكيل صحة المنوفية: تطعيم مليون و182 ألف حالة خلال حملة طرق الأبواب الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه ضمن حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي انطلقت يوم الأحد 29 يناير الماضى، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان لضمان الوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والنجوع بمحافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطعيم مليون و182 ألف و18حالة حتى الآن، بكافة أنحاء المحافظة فوق سن 12 عامل طبقا لقرار وزارة الصحة .
 
وأكدت أن الحملة مستمرة لحين تحقيق المستهدف فى كافة أنحاء المحافظة، مشيرا إلى سوف يتم تفعيل الحملة لتطعيم الطلاب فوق 12 عاما بالمدارس حتى تتمكن الفرق الطبية من تطعيم امبر عدد ممكن من المواطنين حرصا على سلامتهم  عن طريق 900 فرقة طبية متحركة للمشاركة فى تنفيذ الحملة ، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة .
 
وأشار إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى منازلهم من كافة الفئات العمرية فوق 12عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والطلاب لتلقى كافة الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية لضمان الحد من انتشار الفيروس بين جميع فئات المجتمع حفاظا على الصحة والسلامة العامة.
 
وأكد أن تلك الحملة تأتى فى إطار جهود الدولة المكثفة للتوسع فى تطعيم كافة فئات المجتمع للحد من أعراض ومضاعفات فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.
 
 
 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

صحة المنوفية

حملة طرق الأبواب

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

الصحة: الوضع الوبائى لكورونا آمن والجائحة لم تنته وحملة طرق الأبواب مستمرة.. فيديو

السبت، 18 مارس 2023 12:00 م

تطعيم 500 ألف مواطن ضد فيروس كورونا فى حملة طرق الأبواب بالدقهلية

الإثنين، 20 مارس 2023 09:10 م

"ستر وعافية وخيرك سابق وكتف بكتف" لمواجهة غلاء الأسعار..التحالف الوطنى بالبحيرة يدشن مشروعا لتوزيع المواد الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا خلال رمضان.. حملات طرق أبواب لتوزيع الملابس على الأيتام وطلاب المدارس

الخميس، 23 مارس 2023 05:00 م

وكيل صحة المنوفية: تطعيم مليون و179 ألف حالة خلال حملة طرق الأبواب

السبت، 25 مارس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة