تواصل حملات إدارة الأمراض المتوطنة فى مكافحة القوارض والحشرات بحى السويس

وقام فريق الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، بمديرية الصحة بمحافظة السويس، بنشر مصائد الفئران ورش مبيدات الحشرات الطائرة والزاحفة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس في هذا الشأن، وشارك في حملة مكافحة القوارض والحشرات محمد حسن وعلى جودة.

وكان قد تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، بشكل مفاجئ، أقسام الطوارئ بمستشفيات المحافظة وذلك لمتابعة تواجد الأطقم الطبية بمواقع عملها وتوافر المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية والأدوية.

واستهل، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس الجولة، بتفقد طوارئ النساء والتوليد والباطنة بمستشفى السويس العام، حيث اطمئن على تواجد الأطباء والتمريض، موجهًا بتقديم الخدمة الطبية داخل قسم الطوارئ وسرعة الإحالة للأقسام الداخلية حسب الحالة التشخيصية لكل مريض، كما تابع وكيل وزارة الصحة جولته المفاجئة بالمرور على أقسام الطوارئ بمستشفيات الحميات والصدر وقد شدد على تواجد الطاقم الطبى من أطباء وتمريض بموقع عملهم لسرعة إسعاف المترددين فور وصولهم.