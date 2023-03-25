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تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

السبت، 25 مارس 2023 10:00 م
تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 22.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 32.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 533.6 مليون جنيه.
 
وجاء في المركز الثالث "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 17.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 282.2 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 12.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 268 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 6.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 241 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.
 
وفى المركز السادس " فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 43.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 212.7 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 36.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 207.4 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 16.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 206.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 19 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 147.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "حديد عز" بحجم تداول بلغ 4.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 145.3 مليون جنيه.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 15625.08 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.08% ليغلق عند مستوى 2765.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 7.65% ليغلق عند مستوى 4106.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.27% ليغلق عند مستوى 18360.77 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3365.08 نقطة.
 

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