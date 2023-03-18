تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 40.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.1 مليار جنيه، يليه سهم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 10.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 420.7 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "الشرقية-إيسترن كومباني" بحجم تداول بلغ 24 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 329.4 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 17.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 313.8 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 49.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 297.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس " فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 59.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 294.2 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 20.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 254.2 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول 16 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 243.2 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "إيديتا للصناعات الغذائية"، بحجم تداول 16.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 228.8 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "حديد عز" بحجم تداول بلغ 6.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 183.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 14704.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 16.40% ليغلق عند مستوى 2558.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 15.11% ليغلق عند مستوى 3814.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 10.95% ليغلق عند مستوى 17277.14 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 9.46% ليغلق عند مستوى 3273.72 نقطة.