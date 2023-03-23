البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر للإسكان" و"البنك التجارى الدولي"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 582.391 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 206.036 مليون شهادة،

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 294.230 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.811 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 127.108 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، حديد عز عند 73.664 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات منخفضة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 256.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.8 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.29%، والعرب على 20.25%، واستحوذت المؤسسات على 44.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.67%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 226.6 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 109 ملايين جنيه، 9.7 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 108.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 15625 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 18360 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 6447 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2765 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 4106 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3365 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.