أخبار × 24 ساعة.. صندوق مكافحة الإدمان: رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات فى "دارما رمضان"

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

صندوق مكافحة الإدمان: رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات فى "دارما رمضان"

الصحة: إطلاق قوافل طبية تضم جميع التخصصات ضمن مبادرة حياة كريمة