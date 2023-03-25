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أخبار × 24 ساعة.. صندوق مكافحة الإدمان: رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات فى "دارما رمضان"

السبت، 25 مارس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. صندوق مكافحة الإدمان: رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات فى "دارما رمضان" الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

صندوق مكافحة الإدمان: رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات فى "دارما رمضان"

الصحة: إطلاق قوافل طبية تضم جميع التخصصات ضمن مبادرة حياة كريمة

فتح باب التقدم على 1000 وظيفة بوزارة الأوقاف حتى 30 مارس.. التفاصيل

جامعة القاهرة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية في التخصصات بالتصنيف الإنجليزي "QS"

 


البيئه

الصحه

التضامن

التعليم العالى

جامع القاهره

الزراعه

القوى العامله

صندوق مكافحه الادمان

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