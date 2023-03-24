الصحة: إطلاق قوافل طبية تضم جميع التخصصات ضمن مبادرة حياة كريمة

ماجد تمراز

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لكل المصريين، يتم إطلاق القوافل الطبية بمختلف المحافظات، حيث وصلت أعداد القوافل الطبية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 34 قافلة، بهدف الوصول للخدمة الصحية الكريمة للمناطق النائية والبعيدة التي لا يتوفر فيها أماكن ثابتة لتقديم الخدمة الصحية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، "هناك 8 قوافل سيتم إطلاقها في محافظة أسوان والبحيرة والمنصورة بالدقهلية ومركز طبي معا في حي السلام بمحافظة القاهرة، وأخرى بالمنوفية، وقافلة في بني سويف وقافلة في سوهاج ومطروح، بالإضافة لباقي القوافل التي تكون متواجدة في العديد من المحافظات".

وقال،"القافلة تستمر يومين وتضم كل التخصصات، أطفال وأمراض نساء وتوليد ومعمل تحاليل متنقل وعيادات الأسنان، ويتم الكشف الطبي المجاني وعمل الفحوصات اللازمة، وفي حالة تطلب الأمر أن يحصل المريض على رعاية صحية أكبر يتم تحويله إلى أحد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة أو المستشفيات الجامعية".

وتابع، "في البداية يتم التنسيق من خلال مديري مديريات الصحة بالمحافظة، ويتم إخبار المديريات بأماكن القوافل، بالإضافة إلى النشر بشكل دوري على صفحات الوزارة الرسمية بمواعيد وأماكن القوافل".