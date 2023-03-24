اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 مارس 2023 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

صندوق مكافحة الإدمان: رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات فى "دارما رمضان"

الجمعة، 24 مارس 2023 02:13 م
صندوق مكافحة الإدمان: رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات فى "دارما رمضان" الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستمر المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال شهر رمضان المبارك 2023 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع فى سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.
 
وشددت "القباج" على ضرورة استمرار الحوار مع صناع الدراما لتقويم المسار، فى إطار الوثيقة الأخلاقية، مؤكدة أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتى ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة وأن قضية المخدرات فى مصر أصبحت من أهم القضايا التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعى للوطن.
 
من جانيه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن مرصد الإعلامى للصندوق سيستمر فى رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماعى ،و سيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التى سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان وأيضا اعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطى وكذلك الأعمال التى تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين.
 
وأضاف "عمرو عثمان" أن الميثاق الذى تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكى للسينما كان بهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات.
 
جدير بالذكر انه على مدار السنوات الماضية نجحت جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق من خلال التواصل مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكى للسينما لوضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات ،حيث انخفضت نسب مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية بشكلٍ كبير.

صندوق مكافحة الإدمان

مشاهد التدخين و المخدرات فى الأعمال الدارمية

التدخين والمخدرات فى الاعمال الدرامية

الاعمال الدرامية فى رمضان



الموضوعات المتعلقة

"بالفن نقدر نغير".. عرض مسرحي لصندوق مكافحة الإدمان يجوب الجامعات المصرية

الأربعاء، 22 مارس 2023 01:38 م

أطفال وشباب وفتيات قرى حياة كريمة بأرمنت يحصلون على دعم ثقافى كبير ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى.. تنظيم محاضرات عن الشباب ولغة الإشارة ومكافحة الإدمان بالمدارس.. وورش للحرف التراثية والتقليدية والأشغال الفنية

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:00 ص

عرض تجربة صندوق مكافحة الإدمان فى التنمية الاقتصادية للمتعافين بمؤتمر بالسعودية

السبت، 04 مارس 2023 03:13 م

صندوق مكافحة الإدمان يعقد ورشا تدريبية لطلاب المعهد القومى للأورام

الأربعاء، 01 مارس 2023 03:00 م

"مكافحة الإدمان" والأمم المتحدة يدربان الشباب على خطط مواجهة المخدرات.. صور

الجمعة، 24 فبراير 2023 12:22 م

الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان تصل مدارس الوجه القبلى.. وزارة التضامن: نستهدف حماية الطلاب من تعاطى المخدرات.. وتكشف: تنفيذ أكبر برنامج وقائى لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان بـ6 محافظات جديدة

الجمعة، 24 فبراير 2023 05:00 ص

الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان تصل المدارس بمحافظات الوجه القبلى

الخميس، 23 فبراير 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة