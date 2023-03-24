القوى العاملة × 7 أيام.. فرص عمل للشباب وعودة مستحقات عمالة في الأردن

كتبت آية دعبس



*"الجيومكانية": رصد "إنفوجراف"عن وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة،نشاط "الوزارة"خلال الـ7 أيام الماضية،في الفترة من 17 وحتى 23 مارس الجاري "2023"..وزير القوى العاملة حسن شحاتة اختتم هذا الأسبوع بإعلان البث التجريبي للبوابة الجيومكانية لرقمنة "خدمات الوزارة" ،كما عقد "الوزير"جلسة حوارية مع خرجي برامج تدريب مهني..وشهد "الوزير"إحتفالية "الوزارة" بعيد الأسرة المصرية،وسلم دروع لـ55 من الأمهات المِثاليات..وأب مِثالى..كما ترأس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذى اعلن فيه إنفاق 2 مليار و 188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات للعمال منذ 2003 حتى الأن ، وكذلك مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل والذي رصد حجم الإنفاق على تمويل التدريب منذ التأسيس وحتى الآن ..واعلنت "الوزارة " عن فرص العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية..وواصلت مديريات القوى العاملة بالمحافظات تنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ..كما عادت مستحقات جديدة لعمالة مصرية في الخارج ..إلى التفاصيل :

أطلقت وزارة القوى العاملة البث التجريبي للبوابة الجيومكانية التي تأتي في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في كافة القطاعات التابعة لها ..وتخلل "إحتفالية الاطلاق" عقد جلسة حوارية بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، وعدد من خريجي البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مع استعراض قصص نجاحاتهم، بالإضافة إلى مشاركة أحد الشباب ذوى الإعاقة الذي تمكن من اجتياز التدريب ووجد فرصة عمل ملائمة ،وحضر اللقاء المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال،والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ،ود .احمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق،وبرافين اجراوال الممثل المقيم ،ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر ،وعدداً من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى النقابات العمالية وأصحاب الاعمال ،والمنظمات الدولية ،والشركاء الاجتماعيين في التنمية ،وقدمت الحفل الإعلامية أية جمال ..وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة في كلمة رسمية له في تلك الاحتفالية التي جرى تنظيمها تنسيقا مع برنامج الأغذية العالمي في أحد فنادق القاهرة، أن الدولة المصرية تدخل إلى بوابات "الجمهورية الجديدة" بُخطى ثابثة،وبمبادئ راسخة،ليس فقط بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين،ولكن أيضا بدخول عالم التكنولوجيا والرقمنة،لتتواكب مع متطلبات العصر وتحدياته..وان وزارة القوى العاملة تترجم تلك التوجهات بالدخول إلى "عالم الرقمنة" من خلال مجموعة من الإجراءات،حيث تمتلك إدارة تحت مُسمى "الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي" تتبعها "الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات"،والتي من مهامها إتاحة منظومة حديثة لتكنولوجيا المعلومات،متكاملة،ومترابطة،ومستدامة ،ومُؤمنة تُساعد على رفع كفاءة العمل"..موضحا: "لدينا اليوم نموذجاً حياً،وهو البدء في إطلاق البث التجريبي لمنصة " البوابة الجيومكانية المعلوماتية" التي تأتي في إطار التحول الرقمي،وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.."



*حوار مع الوزير : وفي احتفالية إطلاق البوابة الجيومكانية ،استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، خلال جلسة حوارية مع نماذج النجاح من أصحاب المشروعات، من خريجى البرامج التدريبية التى نفذتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالمحافظات على مهن التفصيل والحياكة والتبريد والتكييف ووظائف الفندقة الشاملة ، وأشاد الوزير بقصص نجاحهم ،ووعدهم بإستمرار الوزارة في تنفيذ التدريب المهني لضخ شباب مدرب داخل سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة .



*جائزة التميز العالمي: وأعلنت إحدى الشركات العالمية والمتخصصة في نُظم المعلومات والرقمنة عن حصول وزارة القوى العاملة على جائزة التميز العالمي لنُظم المعلومات الجغرافية ..جاء ذلك خلال الإحتفالية التي نظمتها "الوزارة"،والتي أعلن خلالها الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة عن إطلاق البث التجريبي للبوابة الجيومكانية التي تدخل بها "الوزارة"عالم الرقمنة،في إطار إستراتيجية الدولة المصرية،وتماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي..



*عيد الأسرة المصرية : ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، كلمة بمناسبة إحتفالية "القوى العاملة" بِعيد الأسرة المصرية ،حيث ركز في كلمته التي ألقاها من "القلب" في عيد الأم ، أن الإحتفال بالأُم لا يرتبط بمناسبة بعينها ،وإنما في كل وقت ،مشيداً بدور الأم في رعاية الأسرة ،والحفاظ على تماسكها وإستقرارها ،وقال أنه شارك في إحتفالية المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وأن الرئيس مُساند وداعم لكافة حقوق المرأة ،وإشراكها في المجتمع ،وفي صناعة القرار ..وتوجه الوزير إلى كل إمرأة مصرية بالتهنئة في أعياد المرأة ..وبالورود والزغاريد إستقبلت السيدات المشاركات في الإحتفالية "الوزير" الذي كَرّم عدد منهن كأمهات مثاليات،وخلال الحفل أهدت اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة برئاسة أحمد رمضان دِرعها إلى الوزير على دعمه المستمر لدور النقابة في الحفاظ على حقوق العاملين،وإلتقط الحضور صوراً تذكارية مع "الوزير" ..



*صندوق الطوارئ : أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة في إجتماعه ،برئاسة الوزير حسن شحاتة، عن إجمالي ما انفقه "الصندوق"لدعم العمال والشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003،وحتى 28 فبراير 2023، وقال إنها بلغت 2 مليار و 188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة،وذلك فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق فى صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية ، وفي إطار دوره أيضا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى ترأسه وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، والمنعقد فى ديوان عام الوزارة لمناقشة بنود جدول أعماله ،بحضور أعضاء المجلس من ممثلى الوزارة ، وإتحاد الصناعات المصرية ، وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،و النقابات العمالية..



* "تمويل التدريب": أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن إجمالي من أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة" منذ تأسيسه عام 2003 ،وحتى 28 فبراير 2023،وقالت أنها بلغت 157 مليون و787 ألف جنيه ،أُنفقت في تنفيذ أهداف "الصندوق" التي حددتها نص مادة تأسيسه رقم 133 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003،بهدف تمويل إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب المهني التي تستهدف توفير العنصر البشري المُدرب طبقاً لاحتياجات سوق العمل المحلى والخارجي..وبحسب البيان فإن وزير القوى العاملة حسن شحاتة رئيس مجلس إدارة "الصندوق" أكد خلال إجتماع "الصندوق" هذا الأسبوع على الدور المحورى الذى يقوم به هذا الصندوق فى دعم عملية التدريب المهنى للشباب داخل المحافظات،بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذي تستهدف المواءمة بين إحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي،وكذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ،ونظم الإختبارات ،ومنح الشهادات ومستويات التخرج ، فضلاً عن المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل .



*نشرة التوظيف : أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن تلقيها طلبات من 41 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لشغل 3116 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهري مارس وأبريل 2023..



*ذوى همم القاهرة : أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 130 فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات الحركية برواتب مجزية ، وذلك للعمل في شركة كارفور، واخرى تعمل بمجال الخدمات، للعمل بمدينة نصر ، والعاشر من رمضان ، ومدينة العبور، ومدينة 15 مايو ، وأكتوبر ، والتجمع، ومدينة بدر ،ومصر الجديدة ، ومدينة نصر ، والمعادى ،والشروق ، ومدينتى ، للعمل في الوظائف التالية : محاسبين ، وموظفين موارد بشرية ، وأخصائيون مشتريات ، وكاشير ،ومنسق ممرات ، وكذلك توفير 127 فرصة عمل للشباب من الجنسين منها لذوى همم ، بمحافظة القليوبية ، للعمل فى 6 شركات من القطاع الخاص والإستثمارى ، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط وبدون مؤهل ، برواتب مجزية ، ومزايا أخرى ، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .



* "سوق العمل": عقدت وزارة القوى العاملة ، إجتماعاً مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ برئاسة هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية في القاهرة ممثلاً عن وزارة التعاون الإنمائى والتنمية الإقتصادية ، وذلك لبحث أطر التعاون فى إطار مشروع "التشجيع لدخول سوق العمل" التى سينفذه الجانب الألماني مع الدولة المصرية، إستمراراً لجهود التعاون المشترك وعلاقة العمل الوطيدة بين الطرفين من خلال عدد من المشروعات ومنها مشروع "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال أفريقيا THAMM ."

وفي بداية اللقاء رحبت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة بالوفد ، مؤكدة حرص وزارة القوى العاملة على تنفيذ سياسات العمل وإستراتيجياتها فى المشروعات المشتركة مع الشركاء الإجتماعيين فى الداخل والخارج ، لرفع كفاءة الأيدي العاملة وتنمية مهاراتها التى تؤهلها لدخول سوق العمل الداخلى او الخارجي والمضى قدماً فى بدء مشروع صغير خاص بها ، وتعمل فى هذا الإطار على التعاون مع العديد من الجهات تنفذ من خلالها مشروعات وأنشطة تخدم هذا الغرض .



عمالنا فى الأردن أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 118 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 90 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.