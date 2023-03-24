الصحة تطلق 34 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال الأسبوع الأول من رمضان

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 34 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم الخميس 1 رمضان وحتى يوم الجمعة 9 من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا وأي أمراض معدية.

وأشار عبدالغفار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية، بمناطق الشلال محافظة اسوان، والأمراء، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، ومركز طبي معا حي السلام 2 محافظة القاهرة، ومنشآة النور مركز السادات محافظة المنوفية، وبني عقبة مركز ببا محافظة بني سويف، والاحايوة قبلي مركز أخميم محافظة سوهاج، وعويشة محافظة مطروح.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم إطلاق قافلة طبية مجانية أول يوم رمضان بوحدة صحية كفر أباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي منشاة بنها مركز بنها محافظة القليوبية، ودمياط الجديدة مركز دمياط محافظة دمياط، وذلك يومي 2 و3 رمضان، مشيرًا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى إطلاق 3 قوافل طبية مجانية، يومي 3 و4 رمضان، بمناطق الصبيحي مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وحاجر بني سليمان محافظة بني سويف، والمنشلين مركز قلين محافظة كفر الشيخ، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 4 و5 من شهر رمضان المبارك بمنطقتي غرب سهيل محافظة أسوان، وكفر المحمدية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وتابع إسماعيل أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية بمناطق وحدة الجرايشة مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، والمعركة مركز التحرير محافظة البحيرة، ومركز طبي الحي السادس بمدينة نصر محافظة القاهرة، والبقاشين مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وبني حسن مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، والزيات محافظة مطروح، وذلك في يومي 5 و6 من شهر رمضان المبارك، لافتاً أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 6 و7 من شهر رمضان المبارك بمناطق سلام محافظة أسيوط، والكيلو 21 مركز العجمي، محافظة الإسكندرية، وناهيا حي كرداسة محافظة الجيزة.

وقال إنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية يومي 7 و8 رمضان بمناطق عزبة النهضة محافظة أسوان، ومنشية العرب مركز قويسنا محافظة المنوفية، والمطاهرة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، وسدمنت الجبل مركز أهناسيا محافظة بني سويف، وأبو عدوي مركز كفر سعد محافظة دمياط، وعرب مهدي مركز أخميم محافظة سوهاج، والمحروسة محافظة قنا، والجرولة محافظة مطروح، وأخيراً سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية بوحدة طب أسرة الدهتمون مركز أبوكبير محافظة الشرقية، وذلك يومي 8 و9 من شهر رمضان المبارك.

يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية يتم نشرها بشكل دوري على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على الرابط التالي:

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