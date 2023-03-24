مصرع شخص في حادث تصادم أثناء توجهه للصراف الآلى بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقى شخص فى العقد الرابع مصرعه، نتيجة وقوع حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بأخرى "توك توك" على طريق "منية النصر- المطرية"، مقابل قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بتلقى بلاغ من إدارة المستشفيات، بوصول جثمان م. أ. أ. ال، 38 عاما، مقيم بمدينه ميت سلسيل بالدقهلية، إلى مستشفى منية النصر المركزى نتيجة حادث تصادم.

وبالفحص والتحرى تبين أنه اثناء توجه المتوفى بعد الإفطار مباشرة إلى ماكينة الصراف الآلى، وقع حادث تصادم بين الدراجة النارية "موتوسيكل" خاصته وتوك توك، وذلك أمام قريه الرياض.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان لمستشفى منية النصر المركزى، والتحفظ على الجثمان داخل مشرحه المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لمباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.