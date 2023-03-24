إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح فى أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة في طريق الصالحية الجديدة - فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك في طريق الصالحية الجديدة - فاقوس بدائرة مركز فاقوس، ما أسفر عن اصابة 6 اشخاص بينهم طفلين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى الدفع بمرفق الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.