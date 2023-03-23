محافظ الدقهلية: رفع 770 طن قمامة و70 طن أتربة من المنصورة وضواحيها

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين، ورفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 770 طن قمامة و70 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة 184 معدة لجهاز النظافة والتجميل وذلك علي مدار يومين متتابعين.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بالتنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، تم متابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي، من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية.

وشمل العمل شارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد، وكلية الآداب والجامعة وعبد السلام عارف، وكوبري سندوب وشارع العبور وسندوب، والمجزر وميدان الشيخ حسانين وجديلة وعزبة الشال، وتوريل وقناة السويس وسعد زغلول النجار وحي الزعفران، وتوشكي وشارع احمد الحسيني و كوبري سندوب منطقة هليوبلس وطابا، وتم تشغيل المكنسيه بشارع الجيش وسعد زغلول وقناة السويس والطريق الدائري وكوبري سندوب ونزلة السلاب وميدان سندوب.

كما تم رفع الأتربة من شارع عبد السلام عارف، واستكمال رفع الأتربة من شارع العبور وأمام مساكن الميناء وأسفل كوبري سندوب، وكنس الأتربة بشارع سعد زغلول وقناة السويس، وكسح مياه الأمطار بشارع الجمهورية امام الجامعة، كما تم استكمال أعمال دهان ميدان الكتاب بشارع الجمهورية.

كما تم متابعة رفع القمامة من شارع الزعفران وشارع أحمد الحسيني وميدان النور مدخل ميت خميس، كما تم ري الحدائق والمساحات الخضراء بميدان رويال ومدخل ميت خميس ومتابعة توزيع شتلات الأشجار المثمرة علي كافة القطاعات والوحدات القروية ضمن مبادرة ميت مليون شجره بنطاق مركز المنصورة.

وتم رى الجزر الوسطي بشاع الجيش وشارع قناة السويس وداخل مدرسة الثانوية بنات بالمختلط ورفع ناتج تقليم الأشجار ونقله إلى أماكن التخلص الآمن منه، كما تم استكمال أعمال تركيب البلاط بميدان رمسيس واستكمال أعمال ترميم الجزر الوسطي بشارع العبور وفيما يخص الاناره العامه تم مراجعه الخلايا والأعمدة وتدعيم الاناره ورفع كفاءة الأعمدة بمساكن الميناء ومنطقة قولنجيل بنطاق حى شرق كما تم نقل تربة زراعية بالأحواض والحدائق المفتوحة بشارع الجيش.

كما تم تقليم الأشجار بالجزر الوسطي بشارع الجيش وسعد زغلول ونقل ناتج التقليم والتخلص الآمن منه وتم متابعه تصريف مياه الأمطار عن طريق بالوعات الأمطار بشارع المشايه والجمهوريه و قناه والسويس وعبد السلام عارف وتم الدفع بسيارات الكسح بكافه الشوارع الرئيسية ، وشاركت في الحملات سيرات نقل قلاب حمولة مابين 5 و10و20 طن قلاب ومكابس و8 لودرات بوكيت و4 لودر كبير و4 سيارة كهرباء و6 سيارات نصف طن و4 سيارة مياه لري الجزر الوسطي والحدائق 3 سيارات مكنسية.

وفي ذات السياق، استمرت أعمال التجميل والتشجير والإنارة ورفع كفاءة الشوارع والميادين وإزالة الاشغالات بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بمركز منية النصر باشراف ومتابعة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة وبمدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة أحمد حمدي رئيس المدينة وبمركز ومدينة المطرية باشراف، ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المنزلة باشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة نبروه باشراف ومتابعة المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة.

وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.