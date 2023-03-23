حريق ضخم يلتهم شادر بيع فوانيس رمضان فى الدقهلية.. صور

الدقهلية - محمد الحبشى

شب حريق ضخم فى شادر لبيع الفوانيس وهدايا شهر رمضان، فى مدينه المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق ضخم فى إحدى الشوادر لبيع الفوانيس.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وقوات الشرطة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين نشوب حريق ضخم فى شادر لبيع الفوانيس الموجود بين شارع مجمع المحاكم وكوبرى سندوب.

وأشارت التحريات الأولية أن نشوب الحريق جاء نتيجه ماس كهربائى، وتم الدفع بسيارات من الحماية المدنية وجاري السيطرة علي الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.