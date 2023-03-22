طقس أول أيام رمضان.. غدا ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، أول أيام شهر رمضان، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20٪ ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40 ٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.