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الأرصاد: انخفاض ملحوظ بحرارة الجو السبت المقبل بقيم تتراوح من 4 - 7 درجات

الأربعاء، 22 مارس 2023 01:02 م
الأرصاد: انخفاض ملحوظ بحرارة الجو السبت المقبل بقيم تتراوح من 4 - 7 درجات الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم السبت المقبل  25 مارس ثالث أيام شهر رمضان المبارك،  ويساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس. 
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيكون على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 7 درجات، موضحة أنه نظراً لأننا فى فصل انتقالى ( فصل الربيع) حيث التقلبات الجوية الحادة والسريعة فتتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحالة الجوية عن كثب.
 
ويشهد اليوم  الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من أقصى غرب البلاد،  وشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء  :  القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.
 
وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.
 
وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (۲۳٫٥) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

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