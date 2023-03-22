اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 02:03 م
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خليه على فطارك فى رمضان.. 5 فوائد للبرقوق.. هيعالج الإمساك ويدعم قلبك

الأربعاء، 22 مارس 2023 02:00 م
خليه على فطارك فى رمضان.. 5 فوائد للبرقوق.. هيعالج الإمساك ويدعم قلبك البرقوق
كتبت ميرفت رشاد

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يعد البرقوق من أفضل أنواع الفاكهة التي تخلصك من الإمساك، فهو يحتوى على البورون وفيتامين أ والحديد والمغنيسيوم وفيتامين ك والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تحتاجها أجسامنا لتعمل بشكل صحيح ، وكل ما عليك فعله تضمنيه فى وجبة الإفطار في شهر رمضان لحصد فوائده الغذائية والصحية، وفقا لما نشره موقع "eatthis" .

فوائد للجهاز الهضمي:
 

لا ينبغي أن يكون هذا مفاجأة ، لأن البرقوق هو طعام كثير من الناس عندما يحتاجون إلى بعض الراحة الطبيعية للإمساك، فهي ليست مصدرًا للألياف فحسب، بل تحتوي أيضًا على ملين طبيعي يسمى السوربيتول.

منع فقدان العظام:
 

يحتوي البرقوق على العديد من العناصر الغذائية الداعمة لصحة العظام ، بما في ذلك فيتامين K والمغنيسيوم والكالسيوم والبورون، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مركبات فينولية ، والتي قد تمنع ارتشاف العظام وتدعم تكوين العظام .

 

 فوائد صحية للقلب:
 

قد يؤدي تناول 5 إلى 6 حبات برقوق يوميًا إلى زيادة الكوليسترول HDL "الجيد" وتقليل الالتهاب وزيادة نشاط مضادات الأكسدة وكلها نتائج إيجابية عندما يتعلق الأمر بدعم صحة القلب، أظهرت البيانات أيضًا أن تناول البكتين ، وهو ألياف قابلة للذوبان توجد في الأطعمة مثل البرقوق ، يبطئ من سماكة جدران الشرايين الناجم عن تكوين البلاك ، وهي نتيجة إيجابية أخرى عند دعم صحة القلب.

الشعور بالشبع:
 

على الرغم من أن معظم الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية ، إلا أن تناول هذه الأطعمة المغذية يرتبط بتقليل الوزن ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الألياف التي توفرها هذه الأطعمة والتي توفر تأثيرًا مشبعًا، لأن البرقوق يحتوي على 3 جرامات من الألياف لكل وجبة ، فإن تناولها يوميًا قد يساعد في كبح الشهية ، وبالتالي دعم أهداف إدارة الوزن.

السيطرة على نسبة السكر في الدم:
 

من المرجح أن ينتج البرقوق استجابة أكثر ثباتًا لجلوكوز الدم بعد الاستمتاع به ، وذلك بفضل انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومحتوى الألياف، طالما يتم ملاحظة أحجام الحصة المناسبة ، فإن تضمين البرقوق في نظام غذائي صديق لمرض السكري يمكن أن يكون إضافة إيجابية من المحتمل ألا تؤدي إلى أي آثار سلبية عندما يتعلق الأمر بإدارة نسبة السكر في الدم .


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