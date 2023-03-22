الطب الشرعى يكشف تعرض طفلة قرية النجوع بإسنا للخنق وإلقاء جثتها بسطح المنزل

خرج تقرير الطب الشرعى لجثمان طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بعد تغيبها عن منزلها لعدة أيام فى قرية النجوع بحرى بمدينة إسنا، حيث تبين أن بمعاينة جثمان الطفلة أنها تعرضت للخنق حتى فارقت الحياة وتم إلقاء جثمانها على سطح منزلها فى القرية حتى عثر الأهالى عليها وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

ومن جانبهم يقول رجال المباحث بمركز شرطة إسنا، وبإشراف مباحث مديرية أمن الأقصر، بسؤال كافة أفراد عائلة الأسرة والجيران لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى المتهمين بها، حيث كان قد عثر أهالى قرية النجوع بحرى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، يوم الإثنين الماضى، على جثمان طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بعد تغيبها عن المنزل لعدة أيام، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لفحصها والتصريح لأسرتها بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، بلاغ من الأهالى يفيد بالعثور على جثمان الطفلة "زينب البدرى أبو عبده" 8 سنوات، بجوار مسجد السنوسى بقرية النجوع بحرى، عقب تغيبها عن المنزل لعدة أيام، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى لحين فحصها من رجال الطب الشرعى وإعداد التقرير اللازم بالواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مديرية التربية والتعليم بمنطقة العوامية فى مدينة الأقصر، مصرع موظف بشئون العاملين بالمديرية إثر سقوطه من الطابق الخامس بالمديرية بعد إصابته بغيبوبة سكر مفاجئة، وانتقلت على الفور سيارة إسعاف لموقع المديرية وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها من رجال الطب الشرعى لحين صدور قرار من النيابة العامة بالتصريح بالدفن.