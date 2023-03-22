الطب الشرعي: طلق ناري وراء مصرع تاجر داخل مخزنه فى المرج

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي، حول واقعة العثور على جثة تاجر داخل مخزن ملكه، أن الوفاة جاءت نتيجة إصابته بطلق ناري من مسدس خاص بالمتوفى، ما أدى إلى سقوطه على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطلبت النيابة سرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري داخل مخزن بمنطقة سيجال دائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر مصاب بطلق ناري وملقاة داخل المخزن، وبجواره سلاح ناري مرخص، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.