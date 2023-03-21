ميناء الإسكندرية يستقبل وفدا من جمهورية سيراليون

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت الهيئة العامة ل ميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، وفدا من الهيئة البحرية بجمهورية سيراليون برئاسة Rex Bhonapha نائب وزير النقل والطيران، وSadiq Silla سفير جمهورية سيراليون في القاهرة.

واستقبل الوفد رئيس مجلس الإدارة والترحيب به ونقل تحيات االفريق وزير النقل - بزيارة الجانب السيراليوني إلى ميناء الإسكندرية لتكون هذه الزيارة بمثابة خطوة أولى نحو مزيد من التعاون المثمر بين الجانبين.

ومن جانبه فقد نقل الجانب السيراليوني شكر الحكومة السيراليونية على إستجابة الجانب المصري لرغبتهم في إثراء التعاون المشترك والإستفادة من الخبرات المصرية في مجال النقل وخاصة النقل البحري لاسيما وأنهم على دراية تامة بحجم التطوير الذي يشهده ميناء الأسكندرية ومدى أهميته كميناء محوري في النقل البحري وكونه حلقة الربط بين أفريقيا وقارتي أوروبا وأسيا.

وشملت الزيارة تفقد محطة الركاب البحرية وأرصفة ومتحف الميناء كما تمت زيارة شركة الأسكندرية لمحطات الحاويات الدولية للتعرف على عمليات تداول الحاويات بشكل مباشر وآليات العملية التشغيلية والتكنولوجيا المستخدمة في هذا الصدد.