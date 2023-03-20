اليوم السابع
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ميناء الإسكندرية: شحن وتفريغ 29 سفينة رغم التقلبات الجوية

الإثنين، 20 مارس 2023 09:29 ص
ميناء الإسكندرية: شحن وتفريغ 29 سفينة رغم التقلبات الجوية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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انتظمت حركة الملاحه وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد  55 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 29 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.
 
وانتظمت حركة تداول البضائع، حيث تم تداول 129 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.
 
وفيما يتعلق بالحاويات فقد  تم تداول حوالي 2020 حاوية مكافئة  بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
 
 ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.
 
 

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