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مستشار بالبرلمان الأوروبى: الخطة الصينية للسلام بين روسيا وأوكرانيا معقولة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:02 م
مستشار بالبرلمان الأوروبى: الخطة الصينية للسلام بين روسيا وأوكرانيا معقولة اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قال ماريان دوريس مستشار بالبرلمان الأوروبي، إن الخطة الصينية للسلام بين روسيا و أوكرانيا معقولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف مستشار بالبرلمان الأوروبي، أنه لا بد من انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، موضحا أن معظم الدول تؤيد وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وتابع ماريان دوريس، أن الموقف في أوكرانيا صعب ويشكل معاناة للمواطنين، وسنواصل إرسال المساعدات لأوكرانيا حتى تنتهي تلك الحرب.

وقال إن الدول الأوروبية تساعد أوكرانيا بالأسلحة بهدف إنقاذها فقط.


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الحرب الروسيه الاوكرانيه

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