اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:38 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء اليابان يصل العاصمة الأوكرانية فى زيارة مفاجئة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:27 م
رئيس وزراء اليابان يصل العاصمة الأوكرانية فى زيارة مفاجئة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
وكالات

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وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى كييف الثلاثاء، كما أفادت وسائل إعلام يابانية بعدما أعلنت وزارة الخارجية عن توجهه الى اوكرانيا في زيارة مفاجئة.

وقال التلفزيون الياباني العام، إن كيشيدا "شوهد وهو ينزل من قطار في محطة بوسط كييف"، حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان قد أعلن مسئولون بالحكومة اليابانية والحزب الحاكم اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتوجه إلى أوكرانيا بعد زيارته الحالية للهند.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المتوقع أن يكشف كيشيدا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن اليابان بصفتها الدولة المضيفة لاجتماع مجموعة السبع هذا العام ستسعى إلى تحقيق الوحدة الدولية من خلال فرض عقوبات صارمة على روسيا.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه من المتوقع أيضا أن يؤكد كيشيدا خلال زيارته لكييف أن اليابان ستواصل تقديم أقصى قدر من الدعم لأوكرانيا مع التركيز على إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

 

 


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