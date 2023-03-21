رئيس وزراء اليابان يصل العاصمة الأوكرانية فى زيارة مفاجئة

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى كييف الثلاثاء، كما أفادت وسائل إعلام يابانية بعدما أعلنت وزارة الخارجية عن توجهه الى اوكرانيا في زيارة مفاجئة.



وقال التلفزيون الياباني العام، إن كيشيدا "شوهد وهو ينزل من قطار في محطة بوسط كييف"، حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان قد أعلن مسئولون بالحكومة اليابانية والحزب الحاكم اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتوجه إلى أوكرانيا بعد زيارته الحالية للهند.