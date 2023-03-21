اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:01 م
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حملة للجنة حماية المستهلك بمدينة بنى سويف لمتابعة الأسواق وتوافر السلع

الثلاثاء، 21 مارس 2023 03:11 م
حملة للجنة حماية المستهلك بمدينة بنى سويف لمتابعة الأسواق وتوافر السلع جانب من الجولة
بنى سويف هانى فتحى

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أشرف اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف على حملة لجنة حماية المستهلك، والتى استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، بحضور هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية، الدكتور سامى الدهشورى بمديرية الطب البيطرى، مسئولى فرع جهاز حماية المستهلك، والتموين والصحة، فى إطار تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكرى السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.
 
أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضراً لمخالفات تموينية وصحية بعدد من المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، والتى شملت 7 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية سارية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، و4 محاضر لعدم إصدار فواتير، وقد تم تحرير تلك المحاضر، تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

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