سقوط حائط بمنزل "غير مأهول" بحى مقبل في بنى سويف والمحافظة تأمر بإزالة المبنى

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، الإجراءات التى تم اتخاذها، حيال سقوط حائط بأحد منازل بحى مقبل بمدينة بنى سويف "غير مأهول بالسكان"، دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ فى هذا الشأن، تم التوجه إلى موقع المنزل بحى، وتم استدعاء ممثلى الأجهزة التنفيذية المعنية من الحماية المدنية والمرور وشركات المرافق والوحدة المحلية والإدارة الهندسية، وتم عمل كردون أمنى بمحيط المنزل وتيسير الحركة المرورية بعيداً عن المنزل، وفصل كافة المرافق الأساسية عن العقار المذكور.

من جانبه أضاف هانى الجويلى رئيس المدينة، أن المنزل صادر له قرار تخفيف أحمال، ويتكون من دورين علويين ودور أرضى كانت تتم له أعمال ترميم وصيانة، حيث تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأحد الاستشاريين لإعداد تقرير واف عن الحالة الفنية والإنشائية للمنزل، والذى أوصى بإزالة كامل العقار حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وسوف يتم التنسيق مع أصحاب العقار، لتنفيذ الإزالة للمبنى لخطورته، والتى من المقرر أن يتم اليوم أو غدا على أقصى تقدير.