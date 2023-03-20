اليوم السابع
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محافظ بني سويف يعتمد مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإدارى خلال شهر رمضان

الإثنين، 20 مارس 2023 06:25 م
محافظ بني سويف يعتمد مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإدارى خلال شهر رمضان الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام ومديرية التنظيم والإدارة، بشأن مواعيد العمل الرسمية بجميع الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة خلال شهر رمضان الكريم، والتي تم عرضها على السكرتير العام للمحافظة.

 وتتضمن المذكرة التي قام بعرضها على المحافظ: "مدير مديرية التنظيم والإدارة ، ومدير الموارد البشرية أحمد مرسى خالد ياسين"، مواعيد العمل الرسمية على النحو التالي:

-حضور العاملين بالجهات التي تعمل "6 أيام أسبوعياً" في تمام الساعة  9 صباحاً والانصراف الساعة الــ1 ظهراً

حضور العاملين بالجهات التي تعمل "5 أيام أسبوعياً" في تمام االساعة 9 صباحاً والانصراف الساعة الـ2 ظهراً

 كما اعتمد المحافظ استمرار العمل بنفس  القواعد المقررة بشأن العاملين الذين تم تخفيض ساعات العمل اليومية لهم بمقدار"ساعة واحدة" وفقاً لنص مادة 46 من القانون 81 لسنة 2016 والمادة  131من اللائحة التنفيذية لذات القانون، على أن يتم اجراء التخفيض على التوقيتات الجديدة، حيث تنخفض ساعات العمل اليومية بمقدار "ساعة" لكل من :

-الموظف ذو الإعاقة

-الموظف الذى لديه ولد من ذوي الإعاقة بموجب قرار يصدر من المجلس الأعلى الطبي المختص لهذه الإعاقة

-الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين

-الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل

 

 

 

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