محافظ بني سويف يفتتح توسعات وخطوط إنتاج جديدة ببعض المصانع بكوم أبوراضي

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بزيارة منطقة كوم أبو راضى الصناعية، تضمنت افتتاح توسعات وخطوط إنتاج جديدة بالمصانع وتفقد بعض المشروعات الاستثمارية لمتابعة منظومة العمل والدفع بقطاع الاستثمار والصناعة، وذلك ضمن برنامج ميدانى تم إعداده لافتتاح مشروعات خدمية واستثمارية، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى مارس 2023، وذلك فى حضور: حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الواسطى، دعاء هلال مدير منطقة كوم أبو راضى الصناعية، المهندس محمد عبد المنعم جودة رئيس الشركة الدولية لصناعة السيراميك "روندي"، المهندس هانى زيدان مدير عام شركة القلعة الزراعية.

واستهل المحافظ الجولة بافتتاح خط إنتاج بمصنع الشركة الدولية لصناعية السيراميك"روندي" بتكلفة 500 مليون جينها " توسعات" على مساحة 35 ألف متر تقريباً ويعمل به نحو 500 عاملاً، وبطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 15 ألف إلى 17 ألف م/ يوم، ويستخدم أحدث التقنيات الحديثة فى صناعية السيراميك وفق الاشتراطات الفنية والبيئة، حيث يطبق المصنع نظام " Heat Recovery" والذى يتميز بتبريد الحرارة وإعادة استخدامها كوقود موفر للطاقة، ويعمل على تخفيض الانبعاث الحرارى.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ، خطوط ومراحل الإنتاج، واستمع لشرح تفصيلى، أوضح خلاله المهندس محمد عبد المنعم رئيس الشركة : أن المصنع يتبع الشركة الدولية لصناعة السيراميك "شركة مساهمة مصرية " تأسست عام 2008، وبدأت الإنتاج فى 2010، حيث يحتوى المصنع الرئيسى حالياً على 8 خطوط إنتاج بقدرة انتاجية 40 ألف متر /يوم من السيراميك الأرضيات والحوائط، ويعمل به 1300 عاملاً، مضيفاً أن الشركة لديها خطة للتطور المستمر وتنمية أعمالها فى إطار الاستثمارات والتوسعات المتاحة وليحقق المنتج التغطية لاحتياجات السوق المحلى ودخول اسواق خارجية لتصدير، حيث تم ضخ استثمارات جديدة تقدر حاليا بنحو 500 مليون جنيهاً لإنشاء مجمع صناعى جديد على مساحة 80 ألف متراً، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وتشمل3 خطوط إنتاج بتقنيات حديثة تواكب التطور العالمى بطاقة انتاجية 15 ألف متر يوميا، يعمل به 500عاملاً، ويوفر أكثر من 2000 عمالة مباشرة، حيث حصلت الشركة على شهادة الجودة الأيزو وعلامة" بكل فخر صنع فى مصر" من وزارة التجارة، ويتم تصدير أكثر من 50% لنحو 20 سوقاً بدول عربية وأفريقية وأوروبية منها ( رومانيا قبرص تركيا البانيا، الاردن عمان فلسطين اليمن، جنوب افريقيا ليبيا السودان كينيا غانا ) ويوفر ناتج حصيلة عمليات التصدير عملة أجنبية من الدولار لتغطية احتياجات المصنع من الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، حيث تستهدف خطة ا الشركة وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج البورسلين والأدوات الصحية.

وأشاد المحافظ بمستوى تجهيزات خط الإنتاج، ومستوى العمل فى المصنع، وتطبيقهم لتعليمات السلامة والصحة المهنيةفى أثناء التعامل مع المعدات، مؤكدا على أهمية استهداف السوق الأجنبى والتصدير وهو مايعظم من عوائد الإستثمار، ويساهم فى جهود تحقيق التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية متكاملة تترجمها الحكومة لواقع عملى، لاسيما مع حرص القيادة السياسية على دفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى، والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى.

كما افتتح المحافظ خط الإنتاج الجديد بمصنع مجموعة القلعة الزراعية"بايو" بطاقة 11طن /8ساعات، ويعمل فى مجال الأعشاب وفرز وتجهيز وتعبئة النباتات الطبية والعطرية، حيث تيلغ المساحة الإجمالية للمصنع 125 ألف مترتقريباً، وباستثمارات تصل إلى 269مليون جينها، ويعمل به نحو 270عاملاً، ويصدر إنتاجه لعدة دول أوروبية منها ألمانيا، أسبانيا، هولندا وبولندا

وناقش المحافظ مع مسؤولى المصنع مراحل وخطوط الانتاج، والأسواق المستهدفة فى المراحل المختلفة، ونسب المكونات المحلية فى المنتج النهائى، ومعايير الجودة وسبل دعم وتطوير هذه الصناعة وتذليل العقبات التى تواجه تقدمها وتعظيم الاستفادة من مقوماتها ومكوناتها والحفاظ ودعم مكانة المحافظة فى هذا الصناعة، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالخبرات العلمية والاقتصادية فى تطوير هذا المجال ليواكب التطورات والسوق العالمى والحصول على حصة كبيرة من التصدير للخارج.

حيث أكد المحافظ حرص المحافظة تعزيز الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية، لاسيما بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 147 فداناً بالظهير الصحراوى لسمسطا، لإقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعى، الذى يعد من أبرز المشروعات التى تضمنتها الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التى تم إعدادها وتهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة التى تشتهر بزراعة النباتات الطبية والعطرية، وتمتلك مزايا نسيبة وتنافسية فى هذا النوع من الزراعات، والتى كانت بمثابة خطوة مهمة للمُضى قُدماً فى المشروع الذى سيساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى تلك الصناعة الواعدة.

واختتم المحافظ زيارته بتفقد مصنع شركة نيو هوب ايچيبت الزراعية المحدودة، واستمع لعرض موجز عن طبيعة نشاط الشركة التى تعمل فى مجال إنتاج علف الدواجن بأنواعه "ناعم / محبب" حيث أوضح مسؤولو المصنع أن الشركة تعتبر ثانى شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة نيو هوب فى مصر والتى دخلت حيز التشغيل رسميًا فى يونيو 2016، وتبلغ مساحتها نحو 30 ألف مترا باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 65 مليون جنيهاً، ويشمل المصنع خطين للإنتاج، بطاقة إنتاج 200 ألف طن سنوياً من المنتجات الرئيسية التى تشمل علف دواجن التسمين والدجاج البياض.

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع عمال المصانع، مطمئنا منهم على أوضاعهم، ومؤكدا لهم على أنهم سواعد التنمية، وأن الجميع يقدر دورهم.