حصاد الوزارات.. التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ‏توافر السلع وحالة الأسواق

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع وحالة الأسواق قبل رمضان
القوى العاملة: 2.188 مليار و700 ألف جنيه إعانات للعمال من "صندوق الطوارئ"
وزير العدل: نسب الطلاق فى المجتمع 3% فقط.. وخطأ التنسيب سبب الزيادة 34%
وزير الداخلية: تنفيذ قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات وتوفير مساعدة مالية
وزير الصحة يوجه بمد ساعات العمل بعيادات المعهد القومي للقلب لـ8 مساء على فترتين
التأمينات تستعد لتطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% أول أبريل
وزيرة التضامن الاجتماعى: دعم 3 ملايين فتاة من أسر "تكافل" بتكلفة مليار جنيه
وزير النقل يبحث مع السفير الهولندى تصدير الخضراوات المصرية لهولندا
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