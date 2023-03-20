اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ‏توافر السلع وحالة الأسواق

الإثنين، 20 مارس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ‏توافر السلع وحالة الأسواق الدكتور على مصيلحى
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ‏توافر السلع وحالة الأسواق قبل رمضان

القوى العاملة: 2.188 مليار و700 ألف جنيه إعانات للعمال من "صندوق الطوارئ"
 
وزير العدل: نسب الطلاق فى المجتمع 3% فقط.. وخطأ التنسيب سبب الزيادة 34%
 
وزير الداخلية: تنفيذ قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات وتوفير مساعدة مالية
 
وزير الصحة يوجه بمد ساعات العمل بعيادات المعهد القومي للقلب لـ8 مساء على فترتين
 
التأمينات تستعد لتطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% أول أبريل
 
 

حصاد الوزارات

التموين

توافر السلع

وزير الداخليه

الغارمين



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