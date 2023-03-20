حصاد الوزارات.. التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ‏توافر السلع وحالة الأسواق

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ‏توافر السلع وحالة الأسواق قبل رمضان