التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ‏توافر السلع وحالة الأسواق قبل رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توافر السلع وحالة الأسواق وعمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات الوقود، وأن الغرفة المركزية بالوزارة سوف تتلقى يوميا تقريراً من الغرف المركزية بالمديريات والغرف التابعة للمديريات بالمراكز والمدن للتدخل حال أي طارئ.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وضخ السلع التموينية لمنافذ الصرف ومخازن الجملة التابعة للشركة، وغرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بكل إدارة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر السلع والمرور علي المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات البوتجاز.
وقال أحمد كمال- المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن المخابز في شهر رمضان سوف تعمل من الـ8 صباحا حتى الـ5 مساءا والسماح لبعض المخابز بالعمل في الفترة المسائية حتى الـ 9 مساءا، بالإضافة إلى توجيه ارجاء تحصيل الأقساط المستحقة علي أصحاب المخابز البلدية عن شهر أبريل إلى شهر مايو 2023.
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