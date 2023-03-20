التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة ‏توافر السلع وحالة الأسواق قبل رمضان

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة ‏لمتابعة توافر السلع وحالة الأسواق وعمل المخابز ومنافذ ‏صرف السلع التموينية وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات ‏الوقود، وأن الغرفة المركزية بالوزارة سوف تتلقى ‏يوميا تقريراً من الغرف المركزية بالمديريات والغرف التابعة ‏للمديريات بالمراكز والمدن للتدخل حال أي طارئ.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وضخ السلع ‏التموينية لمنافذ الصرف ومخازن الجملة التابعة للشركة، ‏وغرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة ‏عمليات مركزية بكل إدارة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر ‏السلع والمرور علي المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات ‏البوتجاز.‏

وقال أحمد كمال- المتحدث الرسمي للوزارة معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية أن المخابز في شهر ‏رمضان سوف تعمل من الـ8 صباحا حتى الـ5 مساءا والسماح ‏لبعض المخابز بالعمل في الفترة المسائية حتى الـ 9 مساءا، ‏بالإضافة إلى توجيه ارجاء تحصيل الأقساط المستحقة ‏علي أصحاب المخابز البلدية عن شهر أبريل إلى شهر مايو 2023.