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وزير العدل: نسب الطلاق فى المجتمع 3% فقط.. وخطأ التنسيب سبب الزيادة 34%

الإثنين، 20 مارس 2023 02:53 م
وزير العدل: نسب الطلاق فى المجتمع 3% فقط.. وخطأ التنسيب سبب الزيادة 34% المستشار عمر مروان وزير العدل
إبراهيم حسان

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قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن هناك رقما سلبيا شاع في المجتمع، بأن نسب الطلاق السنوية المتوسطة وصلت إلى 34%، وهذه نسبة كبيرة جدا، لذلك وجه الرئيس السيسي بدراسة الأمر جيدا بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف الوزير، في كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023: "حصلنا على كل البيانات الموجودة بخصوص الزواج والطلاق، واكتشفنا أن النسب السنوية للطلاق 3% في المتوسط، مردفا: "أومال جه منين 34% لـ3%، كان فيه خطأ في التنسيب.. طيب إزاى؟.. اللي اتطلقوا سنة 2020 هل كلهم متجوزين سنة 2020، ولا اللي اتجوز فيهم سنة 2017 و 2018 و2015 وقبل كده، فاللي اتطلقوا مثلا سنة 2020 عن زيجات من سنوات سابقة، فكان الخطأ في التنسيب أننا ننسب حالات طلاق عن سنوات متعددة إلى حالات زواج عن سنة واحدة".

وأكمل: "في القانون الجديد إن شاء الله عملنا أحكام تحد أيضا من حالات الطلاق التي يمكن أن تقع في نسبة الـ3% الموجودة، وكل الأمور مبنية على أسس علمية وليست أهواء على الإطلاق، ولما أقول نسبة الطلاق السنوية 3% ذلك يعني أن المجتمع بخير وقوي والأسرة المصرية متماسكة ونسب الطلاق الزيادة التي شاعت أحدثت حالة سلبية عند الكل، وهذا الكلام ليس واقعي، لكن لو هنيجي ننسب 10 سنين طلاق يبقى نحط 10 سنين زواج، وماينفعش أبدا ننسب عقود من حالات الطلاق على سنة زواج واحدة.. لا شك أن النسبة ستكون كبيرة وهذا كان الخلل والحمد لله صححناه".


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