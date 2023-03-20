وزيرة البيئة تفتتح وحدة الاستثمار البيئي والمناخى غدا

كتبت منال العيسوى

تفتتح وزارة البيئة غدا الثلاثاء، وحدة الاستثمار البيئى والمناخى، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وايفون بومان سفيرة سويسرا فى مصر، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو، بالمركز الثقافى التعليمى البيئى" بيت القاهرة".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن وحدة الاستثمار البيئي والمناخى، تهدف إلى فتح أسواق الاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الإستثمارات البيئية والمناخية، تحفيز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.

وتعد وحدة الاستثمار البيئى والمناخى هي احدى الإدارات الجديدة التابعة لوزارة البيئة، وجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ، بالإضافة إلى إعداد قائمة بحزمة المشروعات، والقطاعات ذات الأولوية التي تسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص، وكذلك توجيه الانظار إلى الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات الهامة من بينها إدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإدارة المخلفات.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة عقدت مؤخرا أجتماعا مع وكيل أول محافظ البنك المركزى، لمناقشة آليات التعاون في تعزيز ملف الاستدامة البيئية، خاصة في القطاع المصرفي، بهدف التخطيط لوضع بناء هيكلي لنظم تمويل مشروعات المناخ في مصر على المستوى الوطني، وكذلك تغيير ثقافة البنوك الوطنية والتجارية لتفهم طبيعة مشروعات التخفيف والتكيف، ومخاطر المناخ و المزايا الائتمانية، التي يمكن منحها للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ، كما يتم التعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي في بناء القدرات للقطاع البنكي على نظم التقييم لتقليل المخاطر في مشروعات المناخ.