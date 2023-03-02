دراسة: تناول الكثير من السكر يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة نُشرت في المجلة الطبية المجلة الطبية العالمية لسلسلة BMC Medicine، أن تناول الكثير من السعرات الحرارية (خاصة السكر المضاف) قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وأوضحت الدراسة أن تناول كميات أكبر من السكر المضاف يرتبط بارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الجسم ، وهو ما يُعرف بتقليل تدفق الدم في القلب، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

ما هي الآثار الجانبية للسكر المضاف؟

1. زيادة الوزن والسمنة:

يؤدي استهلاك السكر المضاف الزائد إلى تحميلك بالسعرات الحرارية الفارغة غير المفيدة من الناحية التغذوية، تبقى السعرات الحرارية الزائدة مخزنة في الجسم على شكل دهون ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

2. زيادة خطر الإصابة بمرض السكري:



يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للسكر المضاف إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. وذلك لأن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يسبب مقاومة الأنسولين ، مما يضعف قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.

3. تقليل وظائف المناعة:



قد يؤدي تناول الكثير من السكر أيضًا إلى تقليل وظائف المناعة لديك ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض

4. نقص المغذيات:



قد يؤدي استهلاك الكثير من السكر المضاف إلى استبدال الأطعمة الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي ، مما يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية بمرور الوقت، يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على صحتك العامة.

5. تؤثر على صحة الفم:



من المعروف أن السكر المضاف يعزز نمو البكتيريا في الفم ، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان ، تستخدم البكتيريا السكر كمصدر للطاقة ، وتنتج حمضًا يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

جدير بالذكر أن السكريات المضافة هي سكريات الكربوهيدرات المضافة إلى المواد الغذائية والمشروبات أثناء إنتاجها. هذا النوع من السكر لا يمكن تمييزه كيميائياً عن السكريات الطبيعية

ذكر الباحثون ،أنه يجب استخدام بدائل السكر المضاف مثل زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف واستبدال الحبوب المكررة والسكر المضاف بحبوب كاملة وبدائل السكر على التوالي قد يساعد في تعزيز صحة القلب.