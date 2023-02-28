نظافة الأسنان تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت رانيا عامر

كشف فريق من الباحثون في شيكاجو ،ان تنظيف الاسنان بالفرشاة مرتين يومين لمدة دقيقتين علي الاقل ، قد يقلل من مخاطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية ،وذلك وفقا لما نشره موقع heart.org.

واوضحت دراسات سابقة الصلة بين أمراض القلب وأمراض اللثة - وهي حالة تتميز بعدوى اللثة والتهاب اللثة وتلف الأسنان.

توصلت الدراسة جديدة التي اجريت علي 682 شخص عن سلوكهم في تنظيف الأسنان. وجدوا أن أولئك الذين قالوا إنهم ينظفون أقل من مرتين يوميًا لأقل من دقيقتين لديهم خطر متزايد بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بمن قالوا إنهم ينظفون أسنانهم مرتين يوميًا على الأقل لمدة دقيقتين على الأقل، بالاصابة بامراض القلب والأوعية الدموية .

ومن جانبه قال الدكتور شوجو ماتسوي، الباحث الرئيسي في الدراسة بمعهد الطب الحيوي والعلوم الصحية بجامعة هيروشيما في اليابان ، إن النتائج تشير إلى أن "صحة الفم السيئة ، التي تعتمد على سلوك تنظيف الأسنان اليومي ، مرتبطة" بصحة قلب سيئة.

وفي ذات السياق اوضحت الدكتورة آن بولجر ، أخصائية أمراض القلب وأستاذ الطب الفخري في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو ، أن أمراض اللثة هي أحد الأمراض "التي قد يكون فيها الجسم في حالة التهاب مستمر ، ويبدو أن هذا مؤشر قوي للغاية على أمراض القلب والأوعية الدموية".

كما أن مرض اللثة يبدو تزيد من سوء ضغط الدم ، ولابد من تدخل الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم. بجانب إن صحة الأسنان السيئة تشكل أيضًا خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في صمام القلب.

كما توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.