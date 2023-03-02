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أخبار × 24 ساعة.. عودة العمل بالتوقيت الصيفى لترشيد استهلاك الطاقة

الخميس، 02 مارس 2023 12:01 ص
أخبار × 24 ساعة.. عودة العمل بالتوقيت الصيفى لترشيد استهلاك الطاقة اجتماع الحكومة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 
الصحة: لا يشترط التقيد بوجود الطرف الآخر أثناء فحص المقبلين على الزواج
 
وزير النقل: تكلفة تطوير قطاع النقل البحرى 200 مليار جنيه
 
وزير النقل: أنشأنا ميناءين جديدين بأياد مصرية ليصبح لدينا 17 ميناء
 
كيف تستخرج شهادة فحص المقبلين على الزواج ؟
 

 


اخبار 24 ساعه

الصحه

المقبلين على الزواج

النقل

النقل البحرى

التوقيت الصيفى



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