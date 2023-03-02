أخبار × 24 ساعة.. عودة العمل بالتوقيت الصيفى لترشيد استهلاك الطاقة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الصحة: لا يشترط التقيد بوجود الطرف الآخر أثناء فحص المقبلين على الزواج
وزير النقل: تكلفة تطوير قطاع النقل البحرى 200 مليار جنيه
وزير النقل: أنشأنا ميناءين جديدين بأياد مصرية ليصبح لدينا 17 ميناء
كيف تستخرج شهادة فحص المقبلين على الزواج ؟
لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الحالى.. إنفوجراف
"التعليم" تعلن عن فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية (IPS)
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