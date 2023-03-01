الحكومة توافق على مد الخدمة لـ520 طبيبا بشريا عامين بعد بلوغ سن المعاش

وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لعدد 520 طبيبا.
الحكومة توافق على مد الخدمة لـ520 طبيبا بشريا عامين بعد بلوغ سن المعاشالأربعاء، 01 مارس 2023 12:48 م
اجتماع الحكومة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة تعلن حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصةالأربعاء، 01 مارس 2023 12:44 م
الحكومة توافق على عودة العمل بالتوقيت الصيفى لترشيد استغلال الطاقةالأربعاء، 01 مارس 2023 12:40 م
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية.. مدبولى: حضور الرئيس اختبارات المتقدمين لوظائف "النقل" يؤكد الحرص على انتقاء أفضل المتقدمين.. وبدء الانتقال التدريجي لوزارات وجهات للعمل من الحى الحكوميالأربعاء، 01 مارس 2023 12:24 م
رئيس الوزراء: بدء انتقال عدد من الوزارات للعمل من مقراتها بالعاصمة الإداريةالأربعاء، 01 مارس 2023 12:19 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة