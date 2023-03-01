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الحكومة توافق على مد الخدمة لـ520 طبيبا بشريا عامين بعد بلوغ سن المعاش

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:48 م
الحكومة توافق على مد الخدمة لـ520 طبيبا بشريا عامين بعد بلوغ سن المعاش اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لعدد 520 طبيبا.

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