المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ح.خ" بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة بغرض الاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل و"ع.خ" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 آلاف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو المخدر والأفيون بدائرة مركز المراغة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو والأفيون المخدر وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وقطع الأفيون كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.