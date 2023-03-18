السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ا" و"ا.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والشابو بدائرة المركز وترويجه على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ح.ث"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه كما عاقبت المتهم "ا.م.خ" بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو وترويجه على عملائهما من المتعاطين بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 32 قطعة من الحشيش و5 أكياس من الشابو، وبمواجهتهما اعترفا بإلاتجار فى الشابو المخدر والحشيش، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.