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الصحة توجة رسالة عاجلة للسيدات الحوامل المصابات بفيروس بى.. تفاصيل

الأحد، 19 مارس 2023 12:18 م
الصحة توجة رسالة عاجلة للسيدات الحوامل المصابات بفيروس بى.. تفاصيل وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن إجراء اختبارات الالتهاب الكبدى الفيروسى بى ضرورى للسيدة قبل أو أثناء الحمل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هذا الاختبار ضرورى لأن العدوى تنتقل من الأم المصابة إلى الطفل أثناء الولادة، ويجب إعطاء الطفل المولود لأم مصابة جرعة وقائية حقنًا بالجلوبيولين المناعي خلال 24 ساعة من الولادة.
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان السيدات بزيارة  أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان 
 
أكد الدكتور فوزى فتحى المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.
 
وقال الدكتور فوزي فتحي، إن المبادرة بها أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحًا أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ2 ظهرًا.
 
ولفت إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».
 
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الصحة

صحة الام والجنين

مبادرة صحة الام والجنين

الاطفال

فيروس بى



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