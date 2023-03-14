الصحة: الكشف عن فيروس "بى" ضمن فحوص المقبلين على الزواج

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس الالتهاب الكبدي B أحد الأمراض المعدية التي يتم الكشف عنها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وتابعت وزارة الصحة إن اكتشاف الأمراض مبكرًا يحميك من مضاعفاتها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن فيروس بى، هو عدوى فيروسية تصيب الكبد، ويمكن أن تسبب أمراضا حادة ومزمنة.

وأشارت إلى أعراض فيروس الالتهاب الكبدي B تتمثل فى الغثيان والقيء وآلام البطن واصفرار البشرة والبول الداكن والإجهاد الشديد الداكن والعيون (اليرقان) .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان: تنتقل العدوى عن طريق الدم بالاضافة إلي السوائل وإفرازات الجسم كالحيوانات المنوية وأثناء الاتصال الحميمي والمشاركة في الإبر .

وقالت، يمكن أن تنتقل العدوى من أم مصابة للجنين وتتمثل طرق الوقاية عن طريق لقاحات مأمونة ومتوفرة (عن طريق التطعيم ويشمل 3 حقن) من خلال العلاج الوقائي بمضادات الفيروسات أثناء الحمل مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج والتى تساعد في اكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة مبكرا.