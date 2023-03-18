أخبار × 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة من بنك الأسئلة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التضامن فى أسبوع.. 900 ألف مستفيد من برنامج "لا أمية مع تكافل".. فيديو
الصحة تكشف الفئات المستفيدة من برامج الرعاية الصحية لغير القادرين.. تفاصيل
ما هى إجراءات وزارة الزراعة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية؟
سيضاهى أحدث الموانئ العالمية.. كل ما تريد معرفته عن تطوير ميناء السخنة
وزير التعليم العالى يغادر إلى تونس للمشاركة بمؤتمر اتحاد الجامعات العربية
الهجرة: الاتفاق على إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"
الكهرباء تنشئ محطة محولات دشلوط جهد 220 ك.ف لتأمين التغذية للصعيد
التعليم: امتحانات الثانوية العامة من بنك الأسئلة
الصحة: التغذية غير الصحية من عوامل الإصابة بالأمراض غير المزمنة
التعليم: تصحيح أسئلة المقالى بامتحانات الثانوية العامة بمعرفة معلمى ثالثة ثانوى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة