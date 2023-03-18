أخبار × 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة من بنك الأسئلة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التضامن فى أسبوع.. 900 ألف مستفيد من برنامج "لا أمية مع تكافل".. فيديو

الصحة تكشف الفئات المستفيدة من برامج الرعاية الصحية لغير القادرين.. تفاصيل