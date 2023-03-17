سيضاهى أحدث الموانئ العالمية.. كل ما تريد معرفته عن تطوير ميناء السخنة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع تفاصيل تطوير ميناء السخنة الجارى تنفيه من خلال وزارة النقل ، حيث أن الميناء سيسهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت بجانب خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

نسب تنفيذ أعمال الحفر الجاف بنسبة 86 %.

بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 60 %.

نسب تنفيذ الأرصفة 76 %.

يتم تنفيذ حواجز أمواج الميناء و بلغ معدل تنفيذها 88 %.

بلغت نسبة تنفيذ الطرق الداخلية 49 %.

جارى إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً.

إنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 6.3 كم2.

انشاء شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 17 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

تنفيذ طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات يربط بين الأرصفة والميناء.

إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

رصيف الحاويات طوله 5260 مترا وساحات تداول (٣,٢٧٤,٥٢٤) متر مربع.

رصيف البضائع العامة بطول (6877) مترا وساحات تداول بمساحة (٣,٢٦٤,٠٥٥) متر مربع.

رصيف دحرجة السيارات بطول 1285 مترا، وساحات تداول بمساحة ٤٧٧,٠٩١ متر مربع.

رصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول 1400 متر، وساحات تداول بمساحة (632.183) متر مربع.

رصيف الفحم بطول 730 مترا، وساحات تداول بمساحة (458.010) متر مربع.

رصيف صب سائل بطول 1180 مترا، وساحات تداول بمساحة (430.398) متر مربع.

رصيف متعدد الاستخدامات بطول 684 مترا، وساحات تداول بمساحة (85,500) متر مربع.

سيتم تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لما هو معمول به وفقا للمعايير العالمية.

اهداف تطوير الميناء

سيكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

سيسهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

يخدم الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

يعمل على تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.