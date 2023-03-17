التضامن فى أسبوع.. 900 ألف مستفيد من برنامج "لا أمية مع تكافل".. فيديو

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالفيديو والإنفوجراف، حيث تستعرض خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة 10 مارس إلى 16 مارس 2023 ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة “ينفذ تدريباته للمخطوبين بمحافظة بنى سويف بمشاركة 366 متدربا، والتوسع فى تنفيذ تدريبات للمتعافين من الإدمان بمحافظات القاهرة وبورسعيد والقليوبية.

- برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية ينظم سلسلة ندوات حول أضرار زواج القاصرات وحرمان الفتيات من التعليم بالجامعات، ويبدأ من جامعة جنوب الوادي.

- برنامج الأغذية العالمى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يتفقدون برنامج الألف يوم الأولى بمحافظة أسوان، ويلتقوا بعدد من الرائدات الاجتماعيات للوقوف على دورهن فى توعية الأمهات الصغيرات والحوامل والمرضعات، ويجروا لقاءات مع المستفيدات.

- الهلال الاحمر المصرى ينظم معسكر "المُسعف الصغير" بمشاركة 23 طفلا وطفلة ضمن برنامج صحة وسلامة، بهدف تدريب الأطفال على الإسعافات الأولية واجراءات السلامة اللازمة فى الكوارث والطوارىء.

- المستفيدون من برنامج "لا أمية مع تكافل" يصلون إلى 900 ألف من المستفيدين بالشراكة مع هيئة تعليم الكبار والمنظمات المعنية، ونسبة تمثيل النساء تصل إلى 52% من إجمالي المستقيدين.

- وزارتا التضامن الاجتماعي والأوقاف يتفقان بشأن توزيع 1,5 مليون كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

- الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن يطير إلى فيينا لعرض التجربة المصرية في تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان في ضوء حقوق الإنسان بمؤتمر الأمم المتحدة في فعاليات الدورة 66 من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة.

- بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء، التضامن الاجتماعى تنتهي من تأثتيث 21.624 وحدة سكنية بتكلفة إجمالي تبلغ 756 مليون جنيه، وتعلن عن تأثيث وتجهيز 800 وحدة سكنية بديلة لسكان جزيرة الوراق فى أكتوبر ومطار إمبابة.

- التضامن الاجتماعى تشارك ضمن الوفد المصرى في لقاء تبادل المعارف والممارسات الدولية بشأن الملاحقة القضائية فى قضايا الاتجار بالبشر، بمشاركة عربية من تونس والمغرب والبحرين.

- الهلال الاحمر المصري، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ينظما قافلتين طبيبتن لأهالي مطروح وشمال سيناء من 13-15 مارس 2023، لتوفير خدمات مجانية تشمل لقاحات فيروس كورونا، وفحص طبي، وصرف أدولية، وأنشطة دعم نفسي واجتماعي للأطفال.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، ينظم ندوة "أضرار المخدرات وآليات الوقاية منها للتوعية بأضرار المخدرات وتأثيرها على الشباب.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال شهرى يناير وفبراير 2023، والقباج تعلن وصول الخدمات العلاجية المجانية إلى 28 ألف مريض إدمان فى سرية تامة، بما يشمل 2,560 بالمناطق المطورة “بديلة العشوائيات".

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى مؤتمر دبى الدولى للإغاثة والتطوير للأعمال الإنسانية المستدامة بالإمارات بحضور 600 منظمة وشركة من 83 دولة، وتستعرض أنشطة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في الاستعداد والاستجابة للأزمات والإغاثة.

- فى اطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، التضامن الاجتماعي توقع بروتوكل تعاون لرفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة بشمال سيناء.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يسلم دفعة جديدة من المتعافين قروضاً لإنشاء مشروعات صغيرة تساهم في تأهيلهم ودمجهم، وإجمالي التمويل يصل إلى 5,850 مليون جنيه، ويعلن عن انتهاء تدريب 12,100 متعافي من الإدمان على حرف مهنية.

- وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية تكثف نشاطها في تنظيم ندوات حول المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة التطوع، ووحدات التضامن بجامعة الازهر تفتتح ندوة عن "تنمية الأسرة المصرية".

- الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية الاجتماعية تشارك في المؤتمر الثانى للتأمين متناهى الصغر بالأقصر بعنوان “دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر" وتعلن عن إنجازات التضامن الاجتماعي التي تصل إلى 380 ألف مشروع تمثل النساء نسبة 75% من مستفيديها.

- تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، التضامن الاجتماعى تحصد جوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة لعام 2022 عن فئة مكاتب التأهيل الاجتماعى وحلوان ودمياط وسوهاج يحصدون المراكز الثلاث الأولى على التوالي.

- القباج تهنىء بنك ناصر الاجتماعي لحصوله على المركز الأول عن فئة القيادات المتميزة بجائزة التميز الحكومي في جورته الثالثة لعام 2022، بفوز أحمد روميش المشرف على قطاع الإئتمان ببنك ناصر الاجتماعي بالمركز الأول كقيادة متميزة.

- فى ثالث محطات مبادرة "قرية بلا فقر"، برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يصل الشرقية ويسلم عددا من المشروعات للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة بقرى البرنامج الرئاسي "حياة كريمة".

- في ضوء إعلان نتائج استطلاع رأي الجمهور المصري حول الدراما الوطنية في رمضان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ورشة عمل حول "دور الدراما الوطنية في تعزيز قيم الولاء والانتماء" لمناقشة أهمية الدراما في بناء الهوية وتعزيز القيم الوطنية وترسيخها.

- احتفالاً باليوم العالمى للمرأة، وحدات التضامن بالجامعات تعقد سلسلة ندوات حول إنجازات التضامن الاجتماعي للمرأة المصرية، وتؤكد على مكانة المراة ومكتسباتها على جميع الأصعدة.

- انعقاد اللجنة العليا للأسر البديلة برئاسة المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة، واللجنة تناقش الطلبات والتظلمات المقدمة لكفالة الأطفال.

- وزارة التضامن الاجتماعى تنتقل فعلياً الى مقرها بالعاصمة الادارية الجديدة، والقياج تعقد اولى اجتماعاتها من المقر الجديد وتتفقد انتظام سير العمل والعاملين...وتدشن ورشة عمل مكثفة للعاملين المنتقلين حول استخدام النظم التكنولوجية المطورة.

- حملة "بالوعى... مصر بتتغير للأفضل" تواصل فعاليتها بمحافظة الدقهلية فى أسبوعها الثالث وتصل للسنبلاوين، وتفاعل كبير من المستفيدين في برامج التوعية ضد الزواج المبكر وختان الإناث وزيادة الإنجاب والأمية، وطرح مشروعات متناهية الصغر للنساء في الريف.

- فى مؤتمر صحفى موسع وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن اسماء الامهات الفائزات فى مسابقة الام المثالية لعام 2023، وتؤكد أن رعاية فخامة الرئيس للحدث إعلاء لقيمة المراة والام وتقديرا لدورها فى تنمية الأسرة وخدمة المجتمع وحماية وبناء الوطن.

- التضامن الاجتماعي تناقش التعديلات المقترحة بقانون الطفل فيما يخص العدالة الجنائية للأطفال في إطار انعقاد اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال برئاسة المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة.

- القباج تفتتح معرض "ديارنا عربية" بمنطقة 6 أكتوبر لأول مرة بمشاركة 7 دول عربية و700 أسرة منتجة، والمعرض يشمل جميع المتطلبات الرمضانية بما يشمل العبايات والتمور والعطور والتوابل، بالإضافة إلى المفروشات والمنسوجات والخيامية والمنتجات النحاسية والخشبية.